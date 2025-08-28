Названы лучшие добавки для продления жизни

Врач перечислила добавки, эффективность которых для продления жизни подтверждена клиническими исследованиями.

"Современные разработки в области долголетия больше не ограничиваются общими рекомендациями. Учёные всё активнее исследуют вещества, которые могут влиять на ключевые механизмы старения - от клеточного воспаления до окислительного стресса. На этом фоне растёт интерес к так называемым добавкам для долголетия, которые сегодня рассматриваются в научной среде как потенциальные инструменты поддержки здоровья с возрастом. Среди множества добавок на рынке специалисты выделяют те, эффективность и безопасность которых подтверждена клиническими исследованиями: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В", – считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

Специалист добавила, что креатин известен в спортивной медицине, но также привлекает внимание геронтологов как возможное средство поддержки мышечной массы и энергии у пожилых.

"Омега-3 жирные кислоты изучаются за их влияние на сердечно-сосудистую систему, воспалительные маркеры и когнитивные функции", - сообщила Ткачева.

Как пишет РИА Новости, магний активно исследуется в контексте метаболизма, качества сна и снижения артериального давления. С возрастом он становится особенно важен для поддержания устойчивости организма к стрессам и физическим нагрузкам.

Ранее «СП» сообщала о том, что рыбные консервы опасны для здоровья из-за содержания тяжёлых металлов, большого количества соли и вредных для организма веществ.