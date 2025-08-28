В Центре эндокринологии открылась лаборатория нарушений сна

Ученые-эндокринологи установили прямую связь между хроническим недосыпом, ожирением и развитием сахарного диабета. Эффективная борьба с лишним весом теперь немыслима без нормализации сна, а в команду врачей для помощи пациенту все чаще привлекают нового специалиста - сомнолога. Для решения этой комплексной проблемы в "НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова" открыли лабораторию нарушений сна.

Современный ритм жизни привел к настоящей эпидемии недосыпа. За последнее столетие средняя продолжительность сна сократилась с 8 до 6 часов, а в мегаполисах люди часто еще меньше (при норме 7-9 часов). Именно нарушения сна, как выяснили ученые, становятся триггером для развития многих заболеваний, включая ожирение, диабет, недуги сердца и сосудов.

"Если у человека хронический дефицит сна или бессонница, то в дневное время он склонен к перееданию, при этом его особенно тянет к фастфуду и сладостям, что еще более усугубляет ситуацию", - объясняет врач-сомнолог Центра эндокринологии Вера Романова.

Механизм влияния сна на вес научно доказан: недосып снижает уровень гормона роста - соматотропина, который у взрослых людей выполняет жиросжигающую функцию. Кроме того, дефицит сна приводит к снижению концентрации лептина (гормона насыщения) и повышению уровня грелина (гормона голода) - и это также может привести к перееданию. Для мужчин есть еще одна неприятная новость: плохой сон и апноэ (остановки дыхания из-за храпа) способствуют снижению уровня тестостерона и развитию эректильной дисфункции.

Как показывает практика НМИЦ эндокринологии, пациенты с эндокринологическими заболеваниями часто жалуются на храп и остановки дыхания во сне. Вообще, апноэ - частый спутник ожирения. В результате развивается порочный круг, преследующий пациентов: "лишний вес - храп - апноэ сна - выраженное нарушение и фрагментация сна - невозможность сбросить вес".

Выйти из сложной ситуации помогает врач-сомнолог в тандеме с другими специалистами. Сомнологические процедуры весьма эффективны, позволяют в короткие сроки улучшить самочувствие, а нормализация сна к тому же помогает похудеть.

Особую тревогу врачей вызывает то, что эта проблема молодеет.

"Связь ожирения и нарушения сна отмечается не только у взрослых. Метаболические нарушения, храп и апноэ во сне сегодня выявляются и у детей, причем даже дошкольного возраста. Дефицит сна приводит к плохой успеваемости в школе. Своевременная коррекция может повлиять на всю последующую жизнь ребенка", - подчеркивает детский эндокринолог, сомнолог Юлия Бурмицкая.

Для диагностики в новой лаборатории используют современные методы: кардиореспираторное мониторирование и полисомнографию - комплексное исследование, которое регистрирует работу мозга, дыхание, сердечный ритм и другие показатели во время сна.

Наиболее эффективным методом лечения тяжелых форм апноэ считается респираторная поддержка - СИПАП- и БИПАП-терапия. СИПАП - это аппарат, который создает постоянный поток воздуха под положительным давлением. Это предотвращает "слипание" дыхательных путей, тем самым устраняя храп и остановки дыхания. БИПАП-терапия - более сложный режим с разным давлением на вдохе и выдохе, который часто используется в более тяжелых случаях.

Проблема ожирения приобрела глобальный масштаб.

"По данным ВОЗ, более 1 млрд человек в мире живут с ожирением. Справиться с этим можно только командной терапией - совместными усилиями эндокринолога, сомнолога, диетолога, психолога", - приводит данные руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Ольга Васюкова.

Обратиться к сомнологу стоит, если у вас есть лишний вес и вы храпите, чувствуете дневную сонливость, разбитость по утрам или заметили остановки дыхания во сне. Часто именно здоровый сон становится тем самым недостающим ключом к стройности и хорошему самочувствию.