Чем опасна привычка стискивать зубы во время занятий спортом

Многие во время бега, силовых упражнений или подъёма тяжестей непроизвольно сильно сжимают зубы. На первый взгляд эта привычка кажется безобидной, однако она создаёт чрезмерную нагрузку на зубы, суставы челюсти и жевательные мышцы.

Как рассказала «Чемпионату» врач-ортодонт, спикер EUROKAPPA Academy Манэ Оганесян, такое сжимание зубов относится к форме дневного бруксизма (спазм жевательных мышц, сопровождающийся непроизвольным стискиванием челюстей). Чаще всего он проявляется ночью во сне, но может встречаться и днём — особенно в условиях стресса или физических нагрузок.

При регулярном сильном стискивании зубов со временем появляются микротрещины в эмали, усиливается её истираемость, повышается чувствительность. Перенапряжение жевательных мышц может приводить к головным болям и чувству усталости в области лица и челюстей. Кроме того, из-за перегрузки височно-нижнечелюстного сустава развивается его дисфункция, которая сопровождается щелчками, болью и ограничением движений.

Эксперт рекомендует делать лёгкий самомассаж, если вы заметили у себя перенапряжение жевательных мышц. Расположите пальцы в области между скулой и нижней челюстью, где при сжатии зубов напрягаются мышцы, и мягкими круговыми движениями помассируйте эту зону 1-2 минуты, избегая сильного давления.

Чтобы снизить негативное влияние, ортодонт советует использовать индивидуально изготовленные защитные каппы, которые берут часть нагрузки на себя и предотвращают повреждения.

Оганесян также подчеркивает, что привычка стискивать зубы становится особенно вредной при нарушениях прикуса. В таких случаях нагрузка распределяется неравномерно, и риск возникновения повреждений значительно выше. Возможны сколы эмали, подвижность отдельных зубов и даже поломка ортопедических конструкций (капп).