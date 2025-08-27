Почему не стоит есть острую пищу

Слишком острая еда может вызвать расстройства желудка или привести к ожогам слизистой.

Регулярное употребление острой пищи, особенно в сочетании с продуктами быстрого приготовления, может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная.

По её словам, у людей, привыкших к острой пище, употребление блюд с жгучими приправами, как правило, не вызывает острых реакций. Однако у тех, кто редко или никогда не употреблял острое, возможно развитие аллергических реакций, расстройства желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, чрезмерное употребление острой пищи может привести к сгущению крови и повышению риска развития мелких тромбозов. Также возможны ожоги слизистой оболочки желудка и кишечника под действием агрессивных компонентов приправ.