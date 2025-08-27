Какие заготовки на зиму сохраняют больше всего пользы овощей и фруктов

Россия ежегодно входит в число мировых лидеров по производству овощей, фруктов и птицы, однако зимой многие сталкиваются с дефицитом витаминов. По данным Роспотребнадзора, нехватка трех и более витаминов отмечается почти у каждого второго ребёнка и у каждого четвертого взрослого. Специалисты Пермского Политеха напомнили: сохранить пользу урожая помогут правильно приготовленные заготовки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам исследователей, самые полезные способы консервации — это заморозка, сушка и квашение.

«При заморозке удается сохранить больше всего витамина C, который практически полностью разрушается при других видах обработки», – пояснила ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Евгения Гладких.

Сушка также позволяет удержать клетчатку, минералы и антиоксиданты. А при квашении и мочении овощей и фруктов запускается молочнокислое брожение: количество витаминов группы B и витамин C не только сохраняется, но и увеличивается.

Менее полезными специалисты назвали маринование и соление. Они сопровождаются высокими концентрациями соли, сахара и уксуса, что снижает пользу и повышает риски для здоровья. Особенно опасными ученые считают маринованные грибы: при нарушении технологии они могут стать источником возбудителя ботулизма.

«Классическое варенье и джемы из-за огромного количества сахара нельзя рассматривать как источник витаминов», – добавила Гладких. – «А вот «пятиминутка», где нагрев минимален, сохраняет до половины витамина C».

Оптимальный зимний рацион, по мнению исследователей, строится на комбинации разных способов хранения: квашеная капуста и моченые яблоки, замороженные ягоды, сушеные грибы и компоты из сухофруктов.