Почему мы стареем и можно ли замедлить этот процесс

Международная команда ученых с помощью математического моделирования рассчитала, что уже в обозримом будущем человек сможет жить 120 лет. Но чтобы модель воплотилась в реальной жизни, требуется много усилий и знаний. Ученый с мировым именем, почетный профессор Университета Болоньи Клаудио Франчески уже много лет изучает процессы старения и ищет способы продления жизни. Такие же исследования ведутся и в Институте долголетия РНЦХ им. академика Петровского, и ученые двух стран решили объединить усилия.

Профессору Франчески принадлежит теория, ныне признанная учеными во всем мире: основная причина старения - это инфламейджинг (inflamm-aging), то есть слабовыраженное хроническое воспаление, не связанное с инфекциями.

"Именно воспаление является основой практически всех болезней людей пожилого возраста. Это не связано с бактериями или вирусами. Клетки стареют, разрушаются и обновляются. Но с возрастом это равновесие нарушается, биологический мусор накапливается, и в конце концов наши защитные силы не справляются с ним, и развиваются болезни, ассоциированные с возрастом", - рассказал ученый.

Новые исследования развили эту идею: оказалось, у каждого человека инфламейджинг протекает по-своему, разные органы и системы стареют с разной скоростью - это зависит от уникального сочетания генетических, социально-экономических и личностных факторов. Статья об этом вышла в последнем номере журнала Nature Aging.

"Даже близнецы стареют по-разному, что подчеркивает необходимость персонализированного подхода к изучению старения. Мы полагаем, что в будущем появится возможность создавать индивидуальные "паспорта старения", которые будут учитывать воспалительные маркеры, эпигенетические часы и другие показатели. Это позволит не только диагностировать риски заболеваний, но и предлагать каждому человеку максимально эффективные стратегии сохранения здоровья", - пояснил соавтор исследования, директор Института долголетия РНЦХ, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Но пока индивидуальные стратегии разрабатываются, имеет смысл сосредоточиться на общих вещах, доказанно влияющих на здоровье. Профессор Франчески и его команда называют факторы риска, которые способствуют развитию хронического воспаления.

Во-первых, это перенесенные инфекции. Люди часто беспечно относятся не только к простудам, но и более серьезным заболеваниям, вызываемым патогенами. Но даже вылеченные инфекции сказываются на иммунитете (как это ярко показал COVID-19) и его способности противостоять провоспалительным факторам.

Второй фактор - отсутствие физической активности. Следом ученые называют неправильное питание, неблагоприятную окружающую среду, а также психологический стресс.

Но как определить состояние человека, ведь инфламейджинг долгое время развивается без симптомов?

Используют биомаркеры:

С-реактивный белок,

интерлейкины 1 и 6,

показатели иммунной системы, включая подгруппы Т- и В-лимфоцитов, моноциты и другие.

Анализ этих показателей позволяет точнее оценить состояние иммунной системы и организма в целом, а также риски смертности.

Проверь себя

Сколько лет мозгу

Новая разработка от Института биологии старения Нижегородского госуниверситета: "Калькулятор когнитивного возраста" - это одновременно и тест, который оценит, на какой возраст "тянет" ваш мозг, и когнитивный тренажер. Ученые представили две версии калькулятора: на персональном компьютере можно пройти по ссылке. Но недавно появилось и мобильное приложение.

Проверено на себе - проходить тест любопытно. Например, одно из заданий - быстро выбирать прямоугольник определенного цвета по команде, появляющейся на экране. Сначала название цвета (например, слово "желтый" или "синий") и цвет шрифта совпадают - и выполнять задание легко. Но потом начинается путаница: команда "желтый" напечатана совсем другим цветом, а действовать нужно по-прежнему четко и быстро. Всего нужно выполнить пять разных тестов, и по итогам программа выдает результат - рассчитывает ваш когнитивный возраст.

"В калькуляторе используются признанные когнитивные тесты. Они оценивают скорость принятия решения, краткосрочную память, моторные реакции, логическое мышление, цветовосприятие и гибкость мышления (решения в условиях когнитивного конфликта). Биологический когнитивный возраст рассчитывается с помощью ИИ", - поясняет Алексей Москалев.

Мобильная версия, по мнению ученого, имеет некоторые преимущества: теперь тест всегда под рукой и его можно использовать для оценки своего состояния в любой удобный момент 24/7.

"А еще этот калькулятор можно использовать для регулярной "прокачки" когнитивных функций, а раз в 3-6 месяцев мониторить результат упражнений, проходя тест в другом формате - на компьютере - и отслеживая изменения", - советует Алексей Москалев.

Между тем

Помогают ли геропротекторы

Сегодня в любой аптеке и на маркетплейсе можно найти десятки всевозможных БАДов, разрекламированных как средства для долголетия. Их так много, что невольно встает вопрос: что именно и в каких сочетаниях принимать, чтобы не навредить? Самые популярные - ресвератрол, куркумин, кверцитин, коэнзим Q10, глутатион, метформин, мелатонин, алфа-липоевая кислота и др. Но надо понимать: действие геропротекторов еще изучается и в лучшем случае проверено только на животных.