Считается, что сырое молоко более "натуральное" и содержит больше питательных веществ, чем пастеризованное. Однако многие из этих утверждений не подкреплены наукой. Вот что учёные на самом деле говорят по этому поводу.

Перечислены опасные заблуждения об употреблении сырого молока
В сыром молоке больше питательных веществ. Эксперты отмечают, что на самом деле пастеризация мало влияет на содержание витаминов в молоке. Витамина С действительно может стать меньше из-за нагревания, но его от природы в молоке мало.

Сырое молоко содержит больше жирных кислот. Исследования демонстрируют, что пастеризация не изменяет состав жира в молоке.

Сырое молоко поддерживает иммунитет. По данным научных работ, противомикробных веществ в молоке недостаточно, чтобы они могли уничтожить вредные бактерии в этом напитке. Также исследования показывают, что пастеризация почти никак не влияет на противомикробные вещества.

Благодаря сырому молоку улучшается пищеварение. Согласно результатам исследований на людях и животных, пастеризация не влияет на усвоение молока. Также известно, что коровьи иммуноглобулины в молоке не укрепляют иммунную систему людей.

Сырое молоко защищает от аллергенов и астмы. Некоторые исследования показывают, что у детей с аллергией на молоко возникает аллергическая реакция как на сырое, так и на пастеризованное молоко.

Сырое молоко лучше пить при непереносимости лактозы. В самом молоке на самом деле нет лактазы (ферментов, помогающих расщеплять лактозу) и полезных бактерий, которые её вырабатывают.

Сырое молоко предотвращает остеопороз. Большое количество кальция содержится как в сыром, так и в пастеризованном молоке. Процесс же пастеризации никак не влияет на усвоение кальция организмом.

