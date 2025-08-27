Какую кашу лучше есть на завтрак

Далеко не каждый готов варить кашу на завтрак в течение 30-40 минут - именно такое время необходимо для приготовления "идеальной овсянки", где используется зерно минимальной степени обработки.

Чтобы ускорить процесс, зерно на ночь можно залить водой. За это время оно немного размягчится и утром сварится быстрее.

Еще один полезный вариант для любителей каши утром - геркулес, который варится 20-25 минут.

А вот кашу, которая варится 10-15 минут, врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Помойнецкая, не рекомендует.

В этом случае речь идет о высокой обработке зерна на производстве. В результате теряется много клетчатки. На постоянной основе ее лучше не есть, пишет РГ.

Следующая категория - "каши-пятиминутки", лишенные клетчатки. Они являются источником простых углеводов, сильно поднимают сахар в крови. Что в результате плохо воздействует на сосуды.

"Такие каши не подходят никому", - подчеркнула врач.

Ранее «СП» сообщала о том, что рыбные консервы опасны для здоровья из-за содержания тяжёлых металлов, большого количества соли и вредных для организма веществ.