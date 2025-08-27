Как бороться с тягой к мучному

Тяга к выпечке – не всегда про голод. Иногда организм ищет энергии и нутриентов, а иногда – тепла и объятий, рассказала нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова в беседе с aif.ru.

© Сетевое издание m24.ru

По словам эксперта, существуют два основных фактора, которые заставляют тянуться к выпечке. Физиологический показывает, что организму не хватает каких-либо витаминов. Постоянная тяга к мучному может говорить о нехватке:

Протеинов. При недостатке рыбы, яиц, бобовых и мяса организм стремится восполнить энергию быстрыми углеводами.

Магния и хрома. Нехватка этих веществ повышает желание съесть что-нибудь сладкое. Натуральными источниками являются орехи, семечки, гречневая крупа и бобовые культуры.

Витаминов группы В. Эти вещества способствуют производству энергии и присутствуют в зелени, цельнозерновых продуктах и бобовых культурах.

Здоровых жиров. Авокадо, орехи, сливочное и оливковое масло защищают от желания перекусить сладким.

Нутрициолог советует включать в каждый прием пищи белки, клетчатку и жиры, потому что это снижает желание перекусить булочкой и стабилизирует уровень сахара.

Второй фактор – психологические причины. Выпечка – это выброс серотонина и дофамина – гормонов удовольствия, объясняет эксперт. Бывают моменты, когда люди едят мучное, потому что чувствуют грусть или одиночество. Кроме того, часто булочки ассоциируются с мамой или бабушкой и из-за этого приравниваются к заботе и безопасности.

Врач выделила несколько способов, как отличить настоящий голод от психологического:

захотелось съесть булочку очень резко и внезапно, а кроме выпечки ничего не хочется;

настроение упало и сразу потянуло на хлеб, даже если незадолго до этого был прием пищи;

после съеденной булочки появляется чувство вины, вместо насыщения.

Если приходит понимание, что это психологический голод, эксперт советует спросить себя: "Чего я сейчас на самом деле хочу – еды или тепла, общения, отдыха?".

По словам эксперта, на самом деле может не хватать окситоцина – гормона "обнимашек". Иногда нехватку общения и тактильных ощущений компенсируют едой. Справиться помогает объятие близких, держание за руку ребенка или партнера, поглаживание домашнего питомца.

Кроме того, человек может нуждаться в эмоциональной разгрузке. Если хлеб становится наградой после напряженного дня, следует заменить его небольшим приятным действием: выпить чашку травяного чая, позвонить подруге или совершить небольшую прогулку.

Недостаток сна и утомление также повышают потребность в быстрых углеводах из-за нарушения гормонального фона и энергетического истощения организма.

Однако, по словам эксперта, невозможно полностью поставить запрет на мучное, так как ограничение только усиливает желание. Но можно выбрать наименее вредные варианты, например:

несладкую выпечку – ржаные хлебцы, багет без масла и сахара;

десерты – яблочную или творожную слойку, отказавшись от кремовых изделий.

Нутрициолог также посоветовала употреблять орехи, цельнозерновой хлебец с авокадо, салом или хумусом, натуральный йогурт с ягодами и семенами, горький шоколад.

Ранее врач предупредил об угрозе онкологии из-за избыточного употребления сахара и соли. Сахар можно употреблять не больше четырех чайных ложек в день, а соли – одной.

Избыток последнего приводит к артериальной гипертонии, а первую приправу эксперт назвал более опасной потому что ей чаще злоупотребляют.