Врач предупредил об опасности мочеиспускания в душе

Физиотерапевт Мария Перес заявила, что мочеиспускание в душе представляет опасность для здоровья женщин. Ее слова приводит издание Infosalus.

© Lenta.ru

Как пояснила Перес, положение стоя не позволяет женщине полностью расслабить мышцы тазового дна и активировать детрузор мочевого пузыря, отвечающий за накопление и выведение мочи. В долгосрочной перспективе это чревато нарушением естественного процесса опорожнения органа.

Кроме того, по словам врача, тело постепенно привыкнет к звуку воды. Из-за этого, когда женщина будет его слышать, у нее может начаться непроизвольное подтекание мочи. Особенно это касается тех, у кого ослаблены мышцы тазового дна, к примеру, в послеродовом периоде или во время менопаузы, предупредила она.

Ранее уролог Роман Алексеев рассказал мужчинам о ранних признаках бесплодия. В частности, он призвал обратить внимание на изменения в сексуальной сфере.