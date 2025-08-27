Врачи предупредили о вреде консервированного супа для давления

Консервированный суп может показаться удобным и быстрым вариантом, когда не хватает времени на готовку. Однако при регулярном употреблении он приводит к повышению давления.

В консервированных супах много натрия. Это вызывает задержку жидкости в организме, увеличивает объём крови, нагружает сердце. В идеале взрослому человеку нужно потреблять не более 1500 мг натрия в день, верхний же предел составляет 2300 мг. Средняя порция консервированного супа содержит около 700 мг натрия.

Если вы любите консервированные супы, то лучше выбирать варианты с низким содержанием натрия. Кроме того, проверяйте на этикетках, сколько в таких супах вредных жиров или сахара.

