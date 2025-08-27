Чем опасно жирное молоко

Употребление жирного молока больше трех раз в неделю повышает риски развития рака печени, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«Жирные молочные продукты, особенно молоко, если их употреблять три раза в неделю, повышают риск развития рака печени у взрослых старше 50 лет. Кисломолочные продукты не входят в эту группу, потому что в них нет насыщенных жиров и трансжиров, которые и наносят вред. В молоке много жиров, которые лучше не употреблять в большом количестве, поэтому лучше ограничить их потребление или заменить на менее жирные аналоги или растительные. Например, масло заменить на мягкий маргарин или спред, коровье молоко растительным, а сыр или творог можно взять с пониженной жирностью», – объяснила доктор.

По словам Диановой, жирным считается молоко с жирностью выше 3,2, все, что ниже, уже можно отнести в категорию пониженной жирности.