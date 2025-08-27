Как пигментные пятна связаны с гормональными нарушениями

Обычно пигментные пятна появляются на коже из-за воздействия на него вредного солнечного излучения, например, после солнечного ожога. Однако иногда они могут указывать на гормональные нарушения, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры биологии им. академика Ярыгина Пироговского Университета Оксана Минкина.

«Пятна в области щек, лба, над верхней губой, в подглазничной зоне могут оказаться результатом дисбаланса гормонов. Поэтому тем, кто давно пытается справиться с пигментными пятнами, следует проверить гормональный фон. Например, часто пигментные пятна появляются над верхней губой во время беременности. Дело в том, что увеличение уровня эстрогена и прогестерона стимулирует меланоциты — клетки, отвечающие за выработку меланина», – объяснила врач.

Кроме того, особый риск развития гормонально-индуцированной гиперпигментации кожи есть у женщин, принимающих КОКи.

«Риск напрямую зависит от синтетического прогестина в составе гормональных контрацептивов, при этом самый высокий риск был связан с прогестинами четвертого поколения (дроспиренон, диеногест, сегестерон), которые применяются в современных КОКах с антиандрогенными свойствами. У женщин, принимавших их, вероятность развития мелазмы (нарушение пигментации) в 2,26 раза выше, чем у не принимавших гормоны», – заметила врач.

Чтобы избавиться от пигментных пятен, можно пройти процедуру лазерной шлифовки лица или химических пилингов, которые классифицируют по глубине их действия и подбирают индивидуально под каждого пациента в зависимости от сезона.