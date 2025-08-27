Исследователи рассказали, как избежать «бабушкиного запаха»

99% пожилых людей забывают тщательно помыть пять мест своего тела. Из-за этого появляется "бабушкин запах".

Исследователи выяснили, что виновником неприятного запаха тела с ноткой старости является вещество 2-ноненаль. Оно образуется в результате естественного окисления омега-7 жиров и может появиться не только в пожилом возрасте, но и уже к 35-40 годам, когда антиоксидантная защита организма ослабевает. Этот специфический "аромат" сравнивают с запахом старых книг или мебели.

Чтобы поддерживать свежесть и избежать таких "бабушкиных ароматов", эксперты напоминают о важности тщательной гигиены пяти ключевых зон:

За ушами: эта зона часто забывается, хотя там скапливаются жировые выделения, которые окисляются на воздухе. Рекомендуется уделять ей 20-30 секунд при каждом мытье, используя мягкую мочалку и деликатное мыло. Подмышки: области с большим количеством потовых желез и кожных складок требуют тщательного очищения, так как там могут скапливаться кожное сало, отмершие клетки и остатки косметики. Пупок: настоящая "экосистема" бактерий и грибков, особенно у людей с лишним весом. Ученые обнаружили там сотни видов микроорганизмов. Важно тщательно промывать пупок деликатными средствами, просушивать и, при необходимости, дезинфицировать. Ступни: особенно зона между пальцами ног. У пожилых людей, а также при диабете второго типа, нарушается барьерная функция кожи, что создает идеальную среду для размножения бактерий. Тщательное мытье, использование щеточек, хорошая просушка и ежедневная смена носков – залог здоровья и свежести. Зона между лопатками: это труднодоступное место, где также происходит окисление жиров. Для его очищения рекомендуется использовать специальную щетку с длинной ручкой.

В Японии, заботясь о пожилых, принято дарить специальные средства для нейтрализации "аромата мудрости". Они содержат танины из зеленого чая и хурмы, цитрусовые масла и другие природные компоненты, которые связывают и нейтрализуют молекулы 2-ноненаля. Это не считается невежливым, а наоборот, является проявлением заботы, пишет автор дзен-канала Геннадий Лянго.