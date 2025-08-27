Какие привычки могут привести к диабету

Неправильное питание — главный фактор, влияющий на развитие диабета второго типа, рассказала «Ленте.ру» врач-эндокринолог центра ОН КЛИНИК Ксения Потмальникова. Она также рассказала о других вредных привычках, которые могут привести к тяжелой болезни.

«К развитию сахарного диабета второго типа может привести неправильное питание с высоким содержанием сахара. Например, частое употребление сладких газированных напитков, конфет и других сладостей, выпечки. Также опасно и регулярное употребление фастфуда, переработанного мяса, жирной пищи», — предупредила врач.

Другим опасным фактором она назвала малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярных физических нагрузок. Кроме того, риск диабета повышает и нарушение режима сна, хроническое недосыпание, добавила эндокринолог.

«Сюда же можно отнести вредные привычки: курение, чрезмерное употребление алкоголя, хронический стресс. Для профилактики диабета важно изменить эти привычки на здоровый образ жизни, включающий правильное питание, регулярные физические нагрузки и контроль уровня стресса», — рекомендовала Потмальникова.

Ранее ученые показали, что у пожилых людей, придерживающихся средиземноморской диеты, хронические заболевания встречаются реже. А питание с избытком сахара, обработанного мяса и насыщенных жиров ускоряет развитие сердечно-сосудистых и нейродегенеративных нарушений.