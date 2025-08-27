Как выбрать обувь для разных видов спорта?
Многие любители активного образа жизни не задумываются, какие кроссовки они используют для спортивных тренировок. На самом деле, залог комфортных и безопасных занятий – правильно подобранная обувь. Для разных видов спорта существуют свои идеальные кроссовки.
Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики Новосибирской области публикует советы в тг-канале, как выбрать обувь для разных видов спорта.
Кроссовки для бега должны быть легкими, дышащими и с амортизацией, чтобы снизить нагрузку на суставы. Для пересеченной местности следует выбрать модель с протектором и усиленным носком, для походов – треккинговые ботинки.
Обувь для фитнеса опирается на биомеханику движений: амортизация в носке, рисунок подошвы для легких поворотов, фиксация голеностопа. Для силового тренинга предпочтительнее обувь с плоской жесткой подошвой.
Для командных видов спорта – волейбола, баскетбола – подойдут кроссовки на каучуковой подошве с хорошим сцеплением и фиксацией голеностопа. Футболисты выбирают обувь с поддержкой стопы, низким верхом и разным типом подошвы: шипы для газона, плоская – для зала.
Для велопрогулок подойдет практически любая обувь. Однако для более серьезных тренировок могут потребоваться специальные велотуфли с креплением к педалям: они должны сидеть удобно и не сдавливать стопу.
Есть ряд общих советов для выбора спортивной обуви:
- использовать обувь по назначению: футбольные бутсы, например, не подойдут для бега;
- лучше выбирать модели со шнурками, а не с липучками;
- мерить кроссовки лучше ближе к вечеру, когда ноги слегка отекают;
- покупать обувь следует в специализированных магазинах – это залог ее качества.