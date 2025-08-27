Многие любители активного образа жизни не задумываются, какие кроссовки они используют для спортивных тренировок. На самом деле, залог комфортных и безопасных занятий – правильно подобранная обувь. Для разных видов спорта существуют свои идеальные кроссовки.

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики Новосибирской области публикует советы в тг-канале, как выбрать обувь для разных видов спорта.

Кроссовки для бега должны быть легкими, дышащими и с амортизацией, чтобы снизить нагрузку на суставы. Для пересеченной местности следует выбрать модель с протектором и усиленным носком, для походов – треккинговые ботинки.

Обувь для фитнеса опирается на биомеханику движений: амортизация в носке, рисунок подошвы для легких поворотов, фиксация голеностопа. Для силового тренинга предпочтительнее обувь с плоской жесткой подошвой.

Для командных видов спорта – волейбола, баскетбола – подойдут кроссовки на каучуковой подошве с хорошим сцеплением и фиксацией голеностопа. Футболисты выбирают обувь с поддержкой стопы, низким верхом и разным типом подошвы: шипы для газона, плоская – для зала.

Для велопрогулок подойдет практически любая обувь. Однако для более серьезных тренировок могут потребоваться специальные велотуфли с креплением к педалям: они должны сидеть удобно и не сдавливать стопу.

Есть ряд общих советов для выбора спортивной обуви: