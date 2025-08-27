Хирург назвал самый эффективный способ борьбы с лишним весом

Как ни странно, потеря веса мало связана с тем, сколько мы едим или сколько часов уделяем физическим упражнениям. Об этом говорит доктор Эндрю Дженкинсон, консультант по бариатрической хирургии в больнице Университетского колледжа Лондона. По мнению врача, вместо подсчёта калорий и бесконечных тренировок в зале проще и эффективнее похудеть, если употреблять продукты, контролирующие уровень гормона лептина.

© Ferra.ru

Ожирение в современном мире так распространено из-за того, что вкусная и калорийная еда блокирует нормальные пути регуляции веса. Другими словами, она влияет на работу лептина - гормона сытости, который и регулирует массу тела.

Лептин вырабатывается жировыми клетками. И чем толще мы становимся, тем больше лептина мы вырабатываем. По идее это должно снижать аппетит и ускорять обмен веществ. Однако некоторые виды продуктов блокируют сигнал лептина. Это сахар, рафинированные углеводы и обработанные продукты. Они повышают уровень инсулина, а инсулин блокирует лептин.

© Getty

Как только вы теряете контроль над уровнем лептина, ваш мозг перестаёт оценивать, насколько вы полны или худы. Вы можете иметь явный лишний вес, но мозг этого не будет ощущать и станет вам продолжать посылать сигналы о недостатке веса.

Если вы поймёте, как различные продукты влияют на ваш организм, то похудеете. Врач рекомендует избегать сахара, рафинированных углеводов и растительных масел: они плохо влияют на выработку инсулина. Замените всё это домашней едой, и без каких-либо усилий ваш вес сместится вниз. Также вы можете вместо вредных перекусов съесть вечером тарелку слегка подсолённых овощей. Важно выявлять вредные повседневные привычки и превращать их в полезные.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.