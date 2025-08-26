Назван самый полезный хлеб при запорах

Если вы избегали углеводов, считая их вредными, а теперь у вас запор, то съешьте один-два ломтика цельнозернового хлеба. В нём содержится клетчатка, которая увеличивает объём стула и размягчает его. Также она снижает холестерин и поддерживает уровень сахара в крови.

Некоторые сорта хлеба называются пшеничным хлебом, но они не изготовлены из 100% цельной пшеницы. Это важно при выборе этого продукта в магазине. Внимательно читайте этикетку, чтобы убедиться, что хлеб сделан исключительно из цельного зерна пшеницы. В качестве первого ингредиента в составе должна быть указана цельнозерновая мука.

Ещё один признак цельнозернового хлеба - содержание в нём клетчатки. В большинстве подобных видах хлеба её не менее 3 г на ломтик. Если вы съедите два ломтика, то получите 20% от суточной нормы этого вещества. Эта клетчатка увеличивает объём стула и ускоряет прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту. В результате снижается риск запоров.

Наконец, цельнозерновой хлеб можно использовать для приготовления различных блюд. Попробуйте, например, сделать тост с арахисовым маслом, бананом и корицей или сэндвич с огурцом и помидором.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.