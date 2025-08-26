Перечислены полезные продукты, которые считают вредными

Исследования и мнения экспертов показывают, что многие "плохие" для сердца продукты незаслуженно демонизируются. Вот шесть примеров такой пищи.

Яйца. Согласно недавним исследованиям, умеренное потребление яиц (до одной штуки в день) не связано с повышенным риском развития сердечных болезней. Более того, яйца - это отличный источник полноценного белка и холина. Последний элемент поддерживает здоровье сердца и мозга. Полезные же для сердца антиоксиданты содержатся в желтке.

Жирные молочные продукты. Это йогурт и молоко. Однако в одной обзорной статье отмечается, что употребление молочных продуктов с высоким содержанием жира не связано с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и может даже иметь защитный эффект.

Моллюски. Они богаты полезными для сердца омега-3 жирными кислотами и содержат мало насыщенных жиров. Благодаря этому они полезны для сердца и сосудов. Одна-две порции моллюсков в неделю даже может снизить риск возникновения ишемической болезни сердца, инсульта и смерти.

Кофе. Умеренное его потребление (около двух-трёх чашек в сутки) связывают с пользой для здоровья сердца. По данным одного крупного исследования, у любителей кофе значительно снижен риск развития болезней сердца.

Картофель. Это овощ, богатый клетчаткой, энергетическими сложными углеводами, витамином С и калием. Последний играет главную роль в регуляции давления. Чтобы получить больше клетчатки из картошки, запекайте её в кожуре или варите.

Шоколад. Тёмный шоколад с содержанием какао 70% и более в умеренных количествах может быть полезен для сердца. Всё дело в том, что какао содержит много флавоноидов - растительных веществ, которые помогают снизить давление и улучшить кровообращение. Научные исследования эти преимущества для здоровья подтверждают.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.