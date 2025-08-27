Как использовать наушники без вреда для слуха

Наушники следует использовать по формуле 60 на 60. То есть при громкости не более 60% слушать музыку 60 минут. Такой совет в интервью «Радио 1» дал врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.

© Газета.Ru

«После часового использования наушников обязательно нужно сделать перерыв не менее чем на 20-30 минут. Всего в день должно быть не более двух-трех часов использования наушников с регулярными перерывами», — порекомендовал специалист.

Детям и подросткам, по его словам, стоит проводить в наушниках не более часа в день на умеренной громкости.

Самыми безопасными считаются полноразмерные наушники с шумоподавлением, которые позволяют слушать негромкую музыку даже в шумных местах. Вреднее всего для слуха — наушники-затычки, поскольку они направляют звук прямо на барабанную перепонку, рассказал Тен.

Врач-оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина до этого предупреждала, что непрерывное использование наушников в течение длительного времени может привести к развитию грибковых инфекций в ухе и нейросенсорной тугоухости.