Когнитивные способности не всегда ухудшаются с возрастом, считает врач-терапевт и гериатр Андрей Ильницкий. Способы сохранить хорошую память и острый ум до глубокой старости он подсказал в беседе с aif.ru.

По словам Ильницкого, на уровень умственных способностей у пожилых влияют генетика, образ жизни и социальная активность. Врач подчеркнул, что ум нуждается в постоянных тренировках. Поэтому важно никогда не прекращать учиться, читать книги, заниматься творчеством и решать головоломки, заверил доктор.

Кроме того, для профилактики когнитивных заболеваний он посоветовал вести активный образ жизни, гулять на свежем воздухе, заниматься гимнастикой и плаванием.

«Немаловажно и питание: в рационе пожилого человека должны преобладать овощи, рыба, орехи, а количество сахара и соли — быть минимальным», — заявил Ильницкий.

Специалист добавил, что ускоренное старение мозга начинается, если не лечить хронические заболевания сосудов, прежде всего, сахарный диабет и гипертонию. Кроме того, негативно на способность мыслить влияют депрессия и изоляция от социума.

