Иммунная поддержка осенью: что нужно проверить у врача

С приходом осени организм человека сталкивается с серьезными испытаниями из-за изменения погодных условий и сокращения светового дня. Чтобы этот период не превратился в испытание для здоровья, важно заранее позаботиться о поддержании иммунной системы, подчеркнула врач-терапевт Илона Баскакова.

По мнению специалиста, первым шагом следует провести общий анализ крови, который позволит оценить уровень различных компонентов:

лейкоциты могут указывать на наличие воспалительных процессов или бактериальных инфекций;

снижение лимфоцитов может свидетельствовать об ослаблении иммунитета;

снижение уровня гемоглобина и эритроцитов может привести к анемии, что негативно сказывается на иммунной защите;

СОЭ поможет оценить общее состояние организма.

Кроме того, биохимический анализ крови должен включать проверку на С-реактивный белок, который служит маркером воспаления, уточнила Баскакова. Врач также рекомендовала провести анализ на содержание различных групп витаминов в организме.

«Стоит проверить уровень витамина D, витамины группы B, особенно В12 и фолаты, они необходимы для нормальной работы нервной системы и поддержания иммунитета. Дефицит этих витаминов может привести к слабости и частым инфекциям», – отметила терапевт.

В беседе с Инфо24.ru Илона Баскакова также подчеркнула, что самолечение может быть опасным, а все проведенные анализы должны интерпретироваться врачом для назначения правильного курса лечения.

Отметим, что аналитики соцсети «Одноклассники» провели недавно опрос среди россиян, чтобы узнать, как они готовятся к новому сезону и укрепляют ли иммунитет. Выяснилось, что для укрепления иммунитета перед холодами, почти половина опрошенных дополняют свой ежедневный рацион овощами и фруктами, около 40 % респондентов больше времени проводят на свежем воздухе. Кроме того, россияне принимают витамины, занимаются спортом, стараются больше отдыхать, посещают баню или сауну и закаляются.