В чем преимущества употребления йогурта для здоровья

В рационе многих людей йогурт - это основной продукт. Исследования показывают, что его регулярное употребление может принести пользу здоровью. Вот что произойдёт, если вы станете его есть ежедневно.

Больше белка. В греческом йогурте содержится примерно в два раза больше белка, чем в обычном. Это делает его лучшим вариантом для тех, кто хочет получать больше протеина. Диеты с высоким содержанием белка связывают с потерей веса, лучшей регуляцией сахара в крови, улучшением плотности костей и состава тела.

Более здоровый микробиом. Ежедневное употребление йогурта даёт пробиотики. Он также поддерживает здоровье кишечника, стимулируя рост полезных бактерий в толстом кишечнике. Регулярное употребление йогурта может улучшить разнообразие кишечных бактерий, а это признак здорового кишечника.

Увеличение потребления кальция. В йогурте содержатся фосфор, белок и кальций, которые нужны для костей.

Улучшение уровня сахара в крови. Связано это с тем, что в йогурте много белка и есть пробиотики, способствующие здоровой регуляции сахара в крови.

Насыщение и похудение. Это возможно, если вы будете выбирать йогурты с высоким содержанием белка: греческий и скир.

Улучшение плотности костей, снижение риска переломов. В йогурте много белка и кальция, что играет ключевую роль в поддержании крепких костей.

Снижение риска развития болезней сердца. Употребление йогурта снижает риск возникновения инфаркта и инсульта у людей с высоким кровяным давлением. В масштабных исследованиях у тех, кто ел не менее двух порций йогурта в неделю, вероятность сердечного приступа и инсульта была на 17–21% ниже, чем у тех, кто потреблял йогурта меньше.

