Шесть привычек, которые могут защитить от деменции и Альцгеймера

Различные виды старческого слабоумия развиваются под воздействием ряда факторов. Они включают генетическую предрасположенность, проблемы с сердечно-сосудистой системой, недостаточную заботу о себе, неправильный образ жизни.

Физическая активность. Результаты исследования, представленного на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера 2025 года, показали, что физическая активность, особенно ходьба, защищает от снижения когнитивных функций даже тех, у кого есть гены, предрасполагающие к болезни Альцгеймера.

Управление стрессом. Для этого пересмотрите свои обязанности и дела, расставьте правильно приоритеты, подумайте о собственных целях и ценностях, поговорите с психотерапевтом о том, как внедрить здоровое мышление в свою жизнь, делегируйте задачи по необходимости, подумайте, какие занятия снизят беспокойство (физические упражнения, медитация, глубокое дыхание, общение, хобби, чтение, ведение дневника).

Диета. Для профилактики развития деменции ешьте много овощей и фруктов, включите в рацион нежирное мясо и рыбу, сложные углеводы, поддерживайте здоровый вес, избегайте обработанных продуктов, жареной во фритюре пищи, чрезмерного количества сахара, откажитесь от алкоголя или употребляйте его в умеренных количествах.

Общение. Эта привычка тоже снижает вероятность развития деменции. Качественное социальное взаимодействие также снижает стресс и улучшает мыслительные способности.

Когнитивная тренировка. Она может включать использование виртуальной реальности, коучинг по вопросам здоровья и образование.

Подотчётность. Другие люди тоже могут вам помочь изменить образ жизни. В рамках исследования по защите здоровья мозга посредством изменения образа жизни с целью снижения риска (US POINTER) сравнивались две группы: одна самостоятельно изменила образ жизни, а другая следовала структурированной программе. Оказалось, что у второй группы было больше когнитивных улучшений.

