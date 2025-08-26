«Хищная диета»: какую опасность таит в себе популярный тренд?

Популярная в соцсетях «хищная диета обещает похудение и улучшение внешности. Также известная как carnivore diet, она полностью исключает растительные продукты: фрукты, овощи, ягоды, злаки, даже кофе и чай. Рацион состоит из мяса, рыбы, яиц, сыра, субпродуктов и сливочного масла. Обязательны вода и костный бульон. Полезен ли такой рацион, сообщает Общественное телевидение России со ссылкой на нутрициолога Наталью Петрову.

Многие делятся в соцсетях результатами: кожа и волосы выглядят лучше, ногти крепче, а вес снижается. Диету популяризировал американский врач Шон Бейкер в книге «Диета плотоядных, объясняя эффективность долгим перевариванием жирной белковой пищи и снижением скачков инсулина.

Сбросить лишний вес на «хищной диете действительно можно, объясняет Петрова. Отсутствие углеводов снижает калорийность рациона и заставляет организм использовать запасы энергии. Улучшение состояния кожи и волос связано с высоким содержанием белка, витаминов группы B, цинка и желатина. Однако диета эффективна лишь при контролируемом подходе. Неконтролируемое потребление масла и мяса может быть опасным.

«Кожа и волосы действительно становятся лучше, так как убираются из рациона продукты, которые могут вызывать скачки инсулина, на фоне большого количества потребления белка и желатина, витаминов группы В, кроме фолиевой кислоты, цинка, что в краткосрочной перспективе дает коже цветущий вид.

Полный отказ от растительной пищи чреват запорами, «кето-гриппом (слабость, головные боли), дефицитом витаминов C, K, фолиевой кислоты и повышением уровня мочевой кислоты. Долгосрочное соблюдение диеты увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушает микробиом кишечника, может привести к колоректальному раку и дефициту жизненно важных веществ.

Петрова рекомендует сбалансированное питание: половина тарелки овощи и фрукты, четверть белок, четверть злаки. Белок из рыбы, мяса, яиц и бобовых поддерживает кератин, Омега-3 улучшает эластичность кожи, цинк и железо предотвращают выпадение волос, витамин C способствует синтезу коллагена, а биотин и фолиевая кислота укрепляют ногти. Важно сочетать рацион с качественным сном, физической активностью и питьевым режимом, подчеркнула специалист.

