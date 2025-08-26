Как на самом деле работает лимфодренажный чай

Лимфодренажный чай является мочегонным и тонизирующим средством, а не "волшебной палочкой" для очищения лимфы, сообщила News.ru врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова.

© Сетевое издание m24.ru

"Лимфодренажный чай – это больше про маркетинг, чем реальный лимфодренажный эффект", – отметила эксперт.

По ее словам, этот напиток могут употреблять люди со склонностью организма задерживать жидкость или в период предменструального синдрома. Однако пить его нужно короткими курсами, а не постоянно. Бесконтрольный прием лимфодренажного чая может спровоцировать нарушение работы почек, подчеркнула собеседница издания.

"Оптимальный режим приема – до 10–14 дней с перерывом на 2–3 недели. <...> Лучше пить в первой половине дня, так как некоторые компоненты обладают тонизирующим эффектом и могут нарушить сон", – пояснила диетолог.

От употребления таких чаев она предостерегла беременных и кормящих грудью женщин. Кроме того, напиток нельзя пить при болезнях почек и тяжелых сердечных заболеваниях.

При этом 3–5 чашек кофе в день способны снизить смертность и защитить от болезней, в том числе от сердечно-сосудистых и диабета второго типа, заявили ранее ученые. Они уточнили, что потребление кофе не связано с повышенным риском онкологии, гипертонии или аритмии.