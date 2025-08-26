Какой аромат способствует активизации мозговой деятельности

Обоняние — один из ключевых органов чувств, играющий важную роль в формировании эмоций и психологического состояния человека. Об этом рассказала психолог Дарья Сальникова.

По её словам, запахи воздействуют на мозг, влияя на когнитивные функции и нервную систему. Это явление известно как сенсорная интеграция.

Эксперт отметила в беседе с «Радио 1», что обоняние помогает нам реагировать на новые стимулы, активируя различные зоны мозга. Например, цитрусовые ароматы улучшают концентрацию и придают уверенность, что делает их полезными в рабочей среде.

Запахи также вызывают ностальгию. Аромат свежеиспечённого хлеба часто связан с приятными воспоминаниями, так как запахи помогают нам запоминать места, людей и эмоции.

Сальникова упомянула о специальных ароматических устройствах, способных вызывать определённые ассоциации. Это подчёркивает значимость обоняния в нашей жизни и его влияние на эмоциональное состояние.