О чем  говорят язвочки во рту, и как понять, что это не рак

Раздражение слизистой оболочки рта – неприятное состояние, которое может проявляться различными симптомами, от легкого покраснения до болезненных язв. Причин для этого множество: от механических повреждений и аллергических реакций до инфекционных заболеваний и системных патологий. Когда вы обращаетесь к стоматологу с жалобами на дискомфорт, врач должен тщательно обследовать полость рта, чтобы установить причину и назначить эффективное лечение. И, конечно, нужно будет сдать анализы, чтобы выявить скрытые факторы, влияющие на состояние слизистой. Какие именно и для чего они вам могут понадобиться, рассказывает врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина.

Общий анализ крови (ОАК)

Общий анализ крови – это базовое исследование, которое служит отправной точкой для оценки общего состояния здоровья. Повышенное количество лейкоцитов и увеличение СОЭ указывают на наличие воспалительного процесса. Снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов может свидетельствовать об анемии, которая часто связана с дефицитом железа или других важных веществ, влияющих на регенерацию тканей слизистой оболочки. Повышение количества эозинофилов может указывать на аллергическую реакцию, также способную вызывать раздражение. ОАК может помочь заподозрить наличие системных заболеваний, влияющих на состояние слизистой – например, заболевания крови.

Биохимический анализ крови (БАК)

Биохимический анализ крови (БАК) – более детальное исследование, позволяющее оценить работу различных органов и систем. Он дает врачу возможность понять, как функционируют печень, почки, и оценить уровень глюкозы, что критически важно для определения возможных причин раздражения. Инна Гришина Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом

При раздражении слизистой БАК может включать в себя: уровень глюкозы при подозрении на диабет, который часто сопровождается сухостью слизистой и повышенной восприимчивостью к инфекциям, показатели функции печени, показатели функции почек и, наконец, уровень витаминов и микроэлементов. Полученная информация поможет стоматологу определить возможные причины раздражения, связанные с нарушениями обмена веществ, и направить вас к другим специалистам.

Анализы на инфекции

Инфекционные заболевания - распространенная причина раздражения слизистой рта. Для выявления возбудителя могут потребоваться различные анализы, включая мазок со слизистой, анализ крови на антитела к инфекциям и анализ слюны. Эти исследования помогают точно определить, какие именно микроорганизмы вызывают воспаление, что необходимо для назначения эффективного лечения.

Мазок со слизистой – наиболее распространенный метод, позволяющий увидеть бактерии, грибы и вирусы. Микроскопия, посев на питательные среды и ПЦР-анализ помогают определить вид возбудителя. Анализ крови на антитела - обнаружить наличие антител к определенным инфекциям, указывая на текущую или перенесенную инфекцию. Инна Гришина Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом

Аллергологическое обследование

Аллергические реакции — еще одна распространенная причина раздражения слизистой рта. Чтобы узнать аллерген, проводят аллергологическое обследование, включающее кожные пробы и анализ крови на специфические IgE-антитела. Кожные пробы позволяют оценить реакцию на различные аллергены путем нанесения небольшого количества вещества на кожу. Анализ крови на специфические IgE-антитела выявляет антитела к определенным аллергенам в крови. Провокационные тесты, проводимые под наблюдением врача-аллерголога, помогают уточнить диагноз.

Цитологическое исследование

В редких случаях раздражение слизистой может быть связано с предраковыми или раковыми изменениями. Для ранней диагностики применяют цитологическое исследование, которое заключается в заборе клеток с поверхности слизистой и их микроскопическом изучении. Этот анализ позволяет выявить дисплазию, предраковое состояние, и рак, злокачественную опухоль.

Обратившись к стоматологу своевременно и пройдя необходимые исследования позволяют поймать проблему на ранней стадии, что увеличивает шансы на успешное лечение. Инна Гришина Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом

Иммунологическое обследование

Аутоиммунные заболевания, когда иммунная система атакует собственные ткани, могут приводить к воспалительным процессам, в том числе в полости рта. Для диагностики проводятся иммунологические исследования.

Определение антинуклеарных антител (АНА), ревматоидного фактора (РФ), антител к экстрагируемым ядерным антигенам (anti-ENA) помогают обнаружить системные заболевания, такие как волчанка или ревматоидный артрит. Инна Гришина Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом

Дополнительные методы обследования

В некоторых случаях для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные методы обследования. Биопсия позволяет получить более детальную информацию о состоянии слизистой. УЗИ слюнных желез используется для оценки их состояния. Рентгенография или КТ-сканирование челюстно-лицевой области помогают выявить патологии костной ткани и зубов. Важно помнить, что перечень необходимых анализов определяется стоматологом индивидуально. Обратитесь к квалифицированному специалисту для точной диагностики и эффективного лечения.