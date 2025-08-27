Исследование показало, что не все ультраобработанные продукты вредны

Ультрапереработанные продукты (УПП) принято считать однозначно вредными для здоровья. Вовсе нет, уверяет видный диетолог Джимми Луи из Технологического университета Суинберна на страницах журнала Proceedings of the Nutrition Society.

Вред снеков и сладкой газировки не вызывает сомнений. В то же время такие продукты, как обогащенные цельнозерновые хлопья и некоторые молочные изделия, которые также относятся к УПП, могут быть вполне безопасными или даже потенциально полезными.

«Заголовки создают впечатление, что все ультрапереработанные продукты плохи, но правда сложнее. Некоторые из них могут предложить настоящую питательную ценность и отлично вписаться в здоровый рацион. Подобное излишнее упрощение может ввести общественность в заблуждение и отвлекать от наиболее серьезных пищевых рисков», — объясняет Луи.

По его словам, влияние пищи на здоровье зависит от общего состава рациона, в котором она потребляется.

«Ультрапереработанные продукты часто являются экономически эффективным источником необходимых питательных веществ для малообеспеченных слоев населения и могут способствовать сокращению пищевых отходов за счет длительного срока годности. Не все могут питаться только минимально обработанными продуктами. Питательные переработанные продукты могут быть здоровым и практичным выбором», — говорит диетолог.

В его исследовании проанализирована система NOVA, которая делит продукты на четыре группы в зависимости от степени их переработки:

минимально обработанные (фрукты, овощи, мясо, яйца),

кулинарные ингредиенты (сахар, масло, соль),

обработанные традиционными методами (хлеб, сыр, консервы),

ультрапереработанные (снеки, газировка, готовые блюда).

По мнению Луи, она «сваливает все в одну кучу», смешивая полезные и вредные с точки зрения содержания питательных веществ продукты; к тому же не учитывается культурный контекст, в результате чего «плохим» объявлен, например, тофу.

Исследование призывает к созданию системы, которая учитывала бы как степень переработки, так и питательную ценность, чтобы люди получали более ясные и объективные рекомендации.