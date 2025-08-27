Названы самые распространенные мифы о холестерине

Вокруг холестерина сложилось большое количество мифов, считает кардиолог Ирина Васильева. Правдивость самых распространенных из них оценила в своем Telegram-канале.

Как отметила Васильева, для адекватной оценки риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы нужно сдать всю липидограмму, а не только узнать уровень холестерина в крови. Также она призвала при расшифровке показателей не опираться на референсы лаборатории, поскольку каждый человек индивидуален.

Кроме того, продолжила врач, не соответствует действительности убеждение, будто лекарства для нормализации уровня холестерина назначаются только людям пожилого возраста.

«Некоторые пациенты без адекватной медикаментозной терапии уже к 30-35 годам будут иметь сердечно-сосудистое заболевание», — уверяет она.

Назначение подобных препаратов зависит от пола человека, его возраста, наличия вредных привычек, показателей артериального давления, уровня глюкозы и мочевой кислоты, а также ряда других факторов, заключила Васильева.

