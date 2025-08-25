Людей с мигренью призвали отказаться от нескольких продуктов

Врач Фелипе Брамбилла предупредил, что некоторые продукты могут усиливать мигрень. Их специалист перечислил в беседе с изданием Terra.

© Lenta.ru

«На мигрень влияет множество факторов, а диета — один из самых важных», — подчеркнул Брамбилла.

Он призвал людей с этим заболеванием отказаться от шоколада, выдержанных сыров, искусственных подсластителей, кофе и других напитков с высоким содержанием кофеина, а также ветчины, салями и колбасы.

При этом, по словам врача, некоторые продукты, напротив, полезны для облегчения мигрени. Среди них он выделил имбирь, рыбу с высоким содержанием омега-3 — жирных кислот, темно-зеленые листовые овощи, семена и масличные культуры. Кроме того, Брамбилла посоветовал людям с этой проблемой пить как можно больше воды.

Ранее диетолог Мария Швабауэр рассказала о продуктах, которые приводят к набору веса. По ее словам, при похудении из рациона необходимо исключить чипсы.