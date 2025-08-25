Как защититься от деменции при плохой наследственности

Международная команда ученых выяснила, что соблюдение средиземноморской диеты помогает снизить вероятность развития деменции. Причем наибольшая польза отмечена у людей с самым высоким наследственным риском болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

© Газета.Ru

Болезнь Альцгеймера считается одним из главных факторов возрастного слабоумия, при этом ее наследуемость составляет до 80%. Особую роль играет ген APOE: носители одной копии варианта APOE4 имеют риск заболевания в 3–4 раза выше, а обладатели двух копий — в 12 раз выше, чем люди без этого варианта.

Средиземноморская диета основана на употреблении большого количества овощей, фруктов, бобовых, орехов, цельнозерновых продуктов, оливкового масла и рыбы. Мясо и сладости в ней ограничены, а красное вино допускается в умеренных количествах. Такой рацион богат клетчаткой, ненасыщенными жирами и антиоксидантами, что делает его полезным для сердца, сосудов и мозга.

«Мы выбрали именно средиземноморскую диету, потому что это единственный рацион, чья польза для когнитивного здоровья была подтверждена в рандомизированных клинических испытаниях», — объяснил автор статьи Юйси Лю, научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Ученые проанализировали данные более 4,200 участниц Nurses' Health Study и почти 1,500 мужчин из Health Professionals Follow-Up Study. Участников наблюдали более 30 лет: фиксировали рацион, брали кровь для анализа метаболитов и учитывали генетические данные. Выяснилось, что у тех, кто придерживался средиземноморской диеты, риск деменции был ниже, а когнитивное снижение происходило медленнее. Особенно выраженный защитный эффект отмечен у людей с двумя копиями APOE4.

«Наши результаты показывают, что питание по принципам средиземноморской диеты может компенсировать наследственный риск и влиять на ключевые метаболические пути, связанные с когнитивным здоровьем», — отметил Лю.

Авторы подчеркнули: простые изменения в рационе — больше овощей, фруктов, цельных злаков, рыбы и оливкового масла — могут стать действенной стратегией профилактики деменции, особенно для тех, кто по генетике находится в группе риска.