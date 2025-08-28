Депутат призвала россиян есть картошку, а не манго

Российский депутат Татьяна Буцкая посоветовала россиянам летом есть привычные для страны продукты, а не экзотику вроде бананов или манго. Всё потому, что организмы россиян на такое не настроены генетически, уверена парламентарий. Вот чем конкретно, по мнению Буцкой, нужно питаться и что ест сама депутат.

Картошка вместо манго

Буцкая рассказала, что сама ест продукты средней полосы России. Она посоветовала россиянам летом дополнять стол земляникой с творогом и свежими огурцами и зеленью с фермерских рынков.

«Лето — это период, когда стол наполняют не просто свежие ягоды, фрукты и овощи, а те, что выросли в нашей полосе, ведь организм генетически настроен на картофель, морковь, землянику, огурцы, а не на бананы или манго». Татьяна Буцкая депутат Госдумы

Любимое блюдо самой Буцкой — вареники с вишней, которые надо есть со сметаной или сливочным маслом, поделилась она с «Парламентской газетой».

Депутат призвала россиян научиться обеспечивать себя

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала пенсионеров стать самостоятельными и обеспечивать себя.

По мнению парламентария, пенсию не надо воспринимать как зарплату, тем более что в некоторых странах её вообще не платят. А в России пожилым людям положено немало льгот и послаблений, заявила депутат.

Не только государство, но и сами люди должны прикладывать усилия, чтобы на пенсии они могли жить на достойное пособие, сказала Роднина.

