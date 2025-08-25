Врач прокомментировал заявления о том, что брекеты — зло

Брекеты — зло: они влияют на кости черепа, делают лицо асимметричным и некрасивым, заявляют новоявленные стоматологи-блогеры в социальных сетях. «Вечерняя Москва» узнала у челюстно-лицевого хирурга, директора столичной клиники Вероники Мелеховой, есть ли что-то правдивое в словах «экспертов из интернета».

Устройства, призванные улучшать жизнь человека, могут сузить лицо, а еще подвинуть кости черепа так, что в результате у человека испортится осанка — каких только ужасов не начитаешься на просторах сети. Правда, сразу после таких громких заявлений блогеры начинают рекламировать свои курсы или услуги. Мол, они-то знают, как избежать осложнений после похода к стоматологу. Совпадение?

Дело в специалисте

Такие заявления не имеют под собой веских оснований, делится с «Вечерней Москвой» стоматолог Вероника Мелехова.

Но какие-то неприятные последствия установки брекетов действительно могут быть: правда, скорее из-за того, как их носят, — добавляет специалист.

Можно наткнуться на некомпетентных врачей. Некоторые пациенты не соблюдают рекомендаций.

Доктор же не может ходить за пациентами по пятам и наблюдать, правильно ли они все делают, — отмечает врач. — Ношение брекетов — процесс длительный, поэтому к нему надо подходить осознанно. Иногда пациенты, не закончив лечение, просят их снять. Тогда результат тоже будет не таким, какой они надеялись увидеть.

К лечению подходите грамотно

Изменить форму лица брекеты действительно могут: об этом врачи предупреждают. Но они его расширяют, а не сужают.

В современном мире из-за множества разных факторов челюсть у людей yже, чем должна быть: из-за этого зубы съезжаются, и получается неправильный прикус, — добавляет Вероника.

Брекеты же позволяют сделать лицо более симметричным. При неправильном прикусе человек часто пережевывает еду только одной стороной — где удобнее.

Из-за этого жевательная мышца, которая крепится к нижней челюсти, перекашивается с одной стороны. Это все равно, что ходить в спортзал и делать упражнения только, например, на правую руку. Благодаря брекетам нагрузка распределяется равномерно. И лицо становится более симметричным, — делится знаниями стоматолог.

Кстати, противопоказаний для ношения брекетов совсем мало.

Ортодонт оценивает, насколько хорошо человек соблюдает гигиену полости рта. Брекеты надо регулярно и кропотливо чистить: если человек не справляется с простой чисткой зубов, тогда его неправильный прикус может только осложниться кариесом при ношении брекетов. Главное противопоказание — это аллергия на металл: очень редкое явление, с которым я в своей практике не сталкивалась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книг о медицине:

Коррекцию зубов, если она необходима, делать нужно. В данном случае надо полагаться на мнение специалистов. А по поводу блогеров: надо уже сделать плашку «Профессионал», показывающую, что страничку ведет человек, имеющий образование, а не какой-то чудак, узнавший что-то по верхам и решивший, что он теперь самый умный.

