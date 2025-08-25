Как сделать завтрак максимально полезным

Желающим получить максимальную пользу от завтрака россиянам дали четыре совета
Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что завтрак можно сделать максимально полезным, если при его приготовлении следовать четырем правилам. Свои советы она дала россиянам в Telegram-канале.
По словам Помойнецкой, основой завтрака должны являться белки и жиры. В связи с этим она призвала всех желающих получить максимальную пользу от утреннего приема пищи добавить в рацион рыбу, яйца, сливочное масло или паштет.
Кроме того, продолжила врач, на завтрак необходимо употреблять большое количество зелени и клетчатки. При этом за 15-20 минут до еды стоит выпить стакан теплой воды. Сам же утренний прием пищи должен состояться не позже чем через 30-40 минут после пробуждения, иначе в организме повысится уровень кортизола, что чревато истощением надпочечников.
