Названа малоизвестная причина головной боли

Если вас регулярно беспокоит тупая, ноющая головная боль, возможно, дело не в усталости и не в приступах мигрени. По словам врача-ортодонта и спикера Eurokappa Academy Ирины Диденко, одной из недооцененных причин головной боли напряжения может быть гипертонус жевательных мышц, вызванный нарушениями прикуса. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.Ru».

«При нарушении окклюзии нагрузка на зубочелюстную систему распределяется неравномерно, может развиваться перенапряжение жевательных мышц. Это приводит к их хроническому спазму, который связан с головной болью напряжения», — пояснила Диденко.

По словам специалиста, при длительном гипертонусе мышцы становятся источником постоянного дискомфорта. Чаще всего пациенты жалуются на давящую боль в височной или затылочной области, чувство тяжести в голове и утомляемость, которая не проходит даже после отдыха.

Признаки нарушений прикуса могут быть неочевидными. Повышенная стираемость эмали, щелчки или хруст в височно-нижнечелюстных суставах, затруднения при жевании, частые боли в области лица и шеи. Нередко пациенты жалуются на ощущение «усталости» челюстей после длительного разговора или приема пищи.

Нарушения прикуса могут также провоцировать бруксизм — непроизвольное скрежетание или сжатие зубов, чаще всего во сне.

«Бруксизм усиливает перенапряжение жевательных мышц и нередко сопровождается утренними головными болями, чувством разбитости и усталости. Со временем это может негативно сказаться и на состоянии зубов, спровоцировать трещины зубной эмали и повышенную чувствительность», — отметила ортодонт.

По словам Диденко, устранить проблему можно с помощью ортодонтического лечения — коррекции прикуса брекетами или более современными элайнерами. Элайнеры во время лечения помогают снять напряжение жевательных мышц, а также препятствуют стираемости зубов. Поэтому опытные врачи часто выбирают именно этот метод при подобных клинических случаях.

«Многие пациенты удивляются, что после исправления прикуса у них не только улучшается улыбка, но и уходят головные боли, нормализуется сон и общее самочувствие. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, потому что наш организм — единая система, где все взаимосвязано и в которой прикус играет большую роль», — добавила эксперт.

Врач подчеркнула, что при регулярных головных болях, особенно сопровождающихся скрежетанием зубов, утренней усталостью или болями в области челюстей, стоит обратиться к ортодонту.