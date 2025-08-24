Как нужно изменить диету ради сохранения здоровья мозга

Для профилактики деменции необходимо внести несколько важных изменений в диету, считает невролог медицинского центра «СМ-Клиника» Артем Барышев. Их врач перечислил россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Барышев рассказал, что мозг примерно на 50 процентов состоит из жиров, вторая половина — это белковые структуры. В связи с этим для сохранения его здоровья она посоветовала включить в рацион разнообразные источники белка.

«Постоянное употребление одних и тех же видов белка лишает мозг строительного материала и некоторых незаменимых аминокислот. Поэтому основа для сохранения активности мозга -— разнообразие», — уточнил он.

Также врач призвал россиян сократить потребление фастфуда, полуфабрикатов и богатой быстрыми углеводами пищи. Эти продукты содержат большое количество насыщенных жиров и провоцируют образование холестериновых бляшек на стенках сосудов, из-за которых нарушается кровоснабжение головного мозга.

Не менее важно, по словам Барышева, соблюдать умеренность в еде, поскольку, если человек регулярно переедает, это может привести к ожирению и, как следствие, закупорке сосудов, в том числе и головного мозга, что негативно скажется на его здоровье.

«У людей, в рационе которых присутствуют овощи, рыба, адекватное количество мяса и умеренное количество хлебобулочных и макаронных изделий, риски атеросклероза и деменции значительно ниже. Однако не стоит считать, что диета — это панацея от болезней мозга», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

