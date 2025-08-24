Как оральный секс влияет на здоровье полости рта

Сексуальная активность может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье полости рта, предупредил стоматолог Алексей Сошников. Такое мнение он выразил в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач рассказал, что любая сексуальная активность способствует повышению иммунитета и уровня иммуноглобулина в крови. Это, в свою очередь, помогает уменьшить воспаление в деснах. Кроме того, как отметил стоматолог, во время полового контакта вырабатывается большое количество гормонов счастья окситоцина и эндорфина, которые положительно влияют на сосудистую систему и тем самым улучшают здоровье десен.

Однако, по словам Сошникова, наряду с положительными эффектами секса существует и ряд рисков для здоровья. Так, например, незащищенный оральный секс может привести к заражению инфекциями, поражающими слизистую оболочку ротовой полости. Среди них врач выделил герпес первого и второго типа, вирус папилломы человека, гонорею, сифилис, хламидиоз, гепатиты В и С.

«Для снижения рисков рекомендую использовать барьерные методы защиты — в том числе презервативы и специальные латексные салфетки для защиты во время оральной интимной близости. Однако самым надежным способом остаются стабильные отношения с одним партнером при взаимной верности», — подытожил Сошников.

Ранее секс-эксперт Мэрайя Каудильо заявила, что одна из разновидностей орального секса — фейсситтинг (сидение на лице) — подходит всем. По ее словам, это захватывающий способ получить удовольствие, позволяющий использовать различные техники.