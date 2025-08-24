Действительно ли важно ложиться спать до полуночи

Нарушение режима сна может негативно сказаться на здоровье. Об этом предупреждает Вера Ларина, доктор медицинских наук и профессор Пироговского Университета.

По её словам, оптимальное время для отхода ко сну — 22:00–23:00. Именно в этот период активно вырабатывается гормон сна мелатонин, который влияет на процесс засыпания.

Мелатонин синхронизирует биоритмы организма человека и влияет на увеличение продолжительности жизни.

Нарушения сна повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета, предупреждает Вера Ларина. Даже небольшой, но регулярный недосып снижает выработку мелатонина и увеличивает уровень лептина — гормона, связанного с набором веса.

Взрослым людям рекомендуется спать 7-8 часов. Врач отмечает, что чаще всего от бессонницы страдают женщины из-за гормональных изменений во время менструации, беременности и менопаузы.