Почему не стоит трогать лицо руками

Это сильно увеличивает риск высыпаний.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-дерматолог, косметолог клиники «Люмиренс» Татьяна Егорова.

«Можно занести грязь с рук. Нельзя лицо трогать руками. Особенно, когда часто прикасаются к лицу и что-то там трут, тогда высыпают прыщи. Это прямо видно. Есть привычка у людей подпирать подбородок рукой, или лоб тереть, или ковырять что-то указательным пальцем. Прыщи по-особому выглядят тогда. Часто люди даже не замечают, что часто трогают лицо».

