День жажды: что нужно знать, чтобы не было обезвоживания

Кто из нас не испытывал этого сильного чувства - жажды? В жару, во время интенсивных тренировок или после болезни. Это ощущение очень важно для организма, так как сигнализирует об обезвоживании. Однако иногда оно может указывать и на серьезные заболевания. Обо всем этом, а также о важности питьевого режима в День жажды, 24 августа, мы говорим с главным внештатным специалистом Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктором медицинских наук Сергеем Токаревым.

© unsplash

Жажда - это физиологическое ощущение, которое сигнализирует о том, что организму нужна вода. По словам Сергея Токарева, постоянная сильная жажда может указывать не только на обезвоживание, но и на такие заболевания, как диабет - сахарный и несахарный, гипертиреоз, синдром Шегрена и ряд болезней почек. Также навязчивое желание попить может наблюдаться при приеме некоторых лекарств.

В случае серьезных заболеваний норму выпитой за сутки воды лучше определять вместе с лечащим врачом. А сколько же употреблять в день жидкости обычному человеку, и в каких случаях следует особенно внимательно следить за питьевым режимом?

Чем опасно обезвоживание?

«‎Вода - это базис, фундамент всех жизненных функций человека, она помогает доставлять питательные вещества в органы и ткани, регулировать температуру тела, да и весь метаболизм, — объясняет Сергей Токарев. — Средний диапазон употребления воды - 1,5-2 литра в сутки, которые следует пить небольшими порциями в течение дня. Но так как каждый из нас индивидуален и имеет свой вес - у кого-то он 50, а у кого-то - 100 килограммов, то лучше сделать расчет, исходя из формулы 30 миллилитров воды на килограмм массы тела».

Соблюдать питьевой режим очень важно, даже если иногда особо и не хочется пить.

«‎Например, человек может не чувствовать жажду, когда холодно, в осенне-зимнее время года. Однако это обманчивое ощущение, ведь на самом деле организм может испытывать обезвоживание. Здесь можно применять хитрости. Например, поставить рядом с собой стакан воды, и понемногу его опорожнять. Либо установить на гаджет приложение с напоминаниями о необходимости приема жидкости», — рекомендует врач.

Хроническое обезвоживание, указывает он, повышает риск развития сердечно-сосудистых, эндокринных и других заболеваний, особенно в старшем возрасте. А оптимальный питьевой режим снижает риск образования тромбов и, соответственно, вероятность инсульта и инфаркта.

Больше пить жидкости надо во время жаркой погоды или при значительных физических нагрузках, когда организм теряет жидкость вместе с потом, и важно компенсировать эти потери.

Если говорить о том, в какое время суток пить больше воды, то лучше не делать это вечером - таким образом вы спровоцируете развитие отеков, да и часто будете бегать в туалет ночью. А вот стакан теплой воды утром активизирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшит кровообращение, предотвратит сгущение крови и восполнит ночной дефицит жидкости.

Почему вреден избыток воды?

Переизбыток воды вреден. Так, если пить более 2,5-3 литра воды в сутки, то можно перегрузить сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы.

«‎Избыточное количество воды так же вредно, как ее дефицит, — продолжает собеседник. — Оно увеличивает нагрузку на сердце, сосуды, и провоцирует таким образом подъем артериального давления. Несомненно, вредно "злоупотребление" жидкостью и для почек».

Ну а если вы склонны к отекам, страдаете сердечной или хронической почечной недостаточностью, то объем потребляемой жидкости и вовсе необходимо определять только совместно с лечащим врачом, отмечает он.

Не нужно и стараться похудеть, заменяя водой прием пищи, говорит Сергей Токарев. В таком случае организм будет недополучать микроэлементы, витамины, белки, ненасыщенные жиры, содержащиеся в продуктах питания. Гораздо эффективнее заменить стаканом воды перекусы. Но именно стаканом воды, а не газировки или сока, которые дадут дополнительные калории. Осторожнее следует относиться и к кофеиносодержащим напиткам, которые имеют диуретический (мочегонный) эффект, снижая количество жидкости в организме.

Обращайте внимание на качество

Важно следить и за качеством воды. Она должна быть максимально безопасной: из проверенного источника, фильтрованной, очищенной от таких металлов, как железо, марганец, медь и так далее.

«‎Не секрет, что воды в около- и северных регионах, составляющих большую часть нашей страны, содержат избыточное количество железа, меди и других тяжелых металлов. При этом они, как правило, бедны магнием. Соответственно, жители таких территорий рискуют приобрести гипомагниемию - дефицит магния в сыворотке крови. Согласно нашим исследованиям, каждый четвертый ребенок, проживающий в условиях арктического региона, имеет дефицит магния, а это важнейший фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. В данном случае надо решать вопрос о дополнительном назначении препаратов магния, но только врачом и только после лабораторной верификации этого дефицита», — подчеркивает Сергей Токарев.

Сейчас во многих городах, практически у каждого дома, устанавливают водоматы с фильтрацией водопроводной воды. Если вы сомневаетесь, стоит ли покупать воду в таких автоматах, то можно провести оценку ее качества в центре гигиены и эпидемиологии - такие учреждения есть в каждом субъекте РФ, напоминает доктор.