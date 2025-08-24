Доктор объяснил, сколько можно читать без перерывов

Читать без перерывов нельзя более 20 минут, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог медицинской клиники «Центрплюс» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Клюева,

© unsplash

Сегодня зрительная нагрузка в основном связана с работой вблизи: чтение, письмо, рисование, работа за компьютером, использование телефона или планшета. Чтобы не навредить глазам важно делать перерывы каждые 20 минут.

«Делать перерывы в работе за компьютером или при чтении нужно по правилу 20-20-20: каждые 20 минут работы на близком расстоянии нужно отвлекаться, чтобы посмотреть вдаль на 20 футов (или 6 метров) в течение 20 секунд. Или использовать гимнастику "метка на стекле" каждые 30 минут работы по 30 секунд. Для этого подойдите к окну, выберите объект на расстоянии 6 метров и больше, переводите взгляд с окна на этот объект и обратно», – объяснил врач.

Кроме того, всем людям, у которых работа связана с длительной работой на ближнем расстоянии (ПК, телефоны, планшеты, книги, рисование, проектирование, программирование и подобные занятия) необходимо использовать увлажняющие капли для глаз, чтобы предотвратить сухость глаз.