Перечислены простые продукты для здоровья

Есть три продукта, которые должны быть на вашей тарелке, если есть цель похудеть и оздоровить организм, считает эндокринолог Екатерина Янг. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

По ее словам, активирует детоксикацию в печени - брокколи. Очищение - далеко не единственный эффект. Кроме того, продукт, ни раз показавший в исследованиях свой потенциал против рака, помогает сжигать липиды и не допустить воспаления.

«Воспаление - также главная причина набора веса. Также входящий в состав брокколи хром помогает стабилизации инсулина и повышению чувствительности к нему», — объяснила врач.

Морковь - второй важный продукт. Она содержит фенольные соединения, которые защищают от опасного окислительного стресса.

Чтобы лучше спать, поддерживать хорошую форму и восстанавливаться, врач посоветовала обратить внимание на блюда из тыквы.