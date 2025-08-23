Названы пять главных ошибок, ведущих к набору веса

Многие, стремясь похудеть, совершают ошибки, которые не только мешают снижению веса, но и могут способствовать его набору. О самых распространенных из них «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

© Газета.Ru

«Главная ошибка — слишком строгие ограничения в питании. Люди, желая быстро похудеть, резко сокращают калории. Это замедляет метаболизм и приводит к потере мышечной массы, особенно при дефиците белка. И, как правило, после возвращения к обычному рациону в таких случаях жировая масса восстанавливается очень быстро. Часто те, кто начинал с 60–70 кг, через пару лет достигают 100 кг и более», — объяснила Михалева.

Второй частой ошибкой она назвала чрезмерное употребление алкоголя во время диеты. Регулярный прием спиртного повышает калорийность рациона. В добавок к этому, его нередко сочетают с высококалорийными закусками.

Другая распространенная ошибка, по словам диетолога, — попытки похудеть на так называемых монодиетах, когда в течение дня едят только один продукт, будь то кефир, яйца или мясо.

«Такие диеты вызывают дефицит питательных веществ и нарушают обмен веществ. После окончания курса происходит быстрый набор веса», — предупредила врач.

Недооценка важности физической активности — еще одна ошибка. Как объяснила Михалева, отсутствие регулярной нагрузки усиливает потерю мышц и замедляет метаболизм.