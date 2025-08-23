Какие препараты способны вызвать приступ астмы

Астма может развиться по разным причинам. В некоторых случаях возникает аспириновая бронхиальная астма, обусловленная гиперчувствительностью к аспирину и другим нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС), рассказала «Газете.Ru» врач — аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева.

«Это особый вариант бронхиальной астмы, при котором механизм бронхоспазма и связанных с ним приступов удушья обусловлен не классической аллергией, а нарушением регуляции физиологических процессов (метаболизма арахидоновой кислоты) в организме под действием, в том числе нестероидных противовоспалительных препаратов (аспирин, анальгин и др.)», — объяснила врач.

Однако самой частой причиной развития астмы все еще остается аллергия. К другим причинам относят полипы в носу, загрязнения воздуха и курение.