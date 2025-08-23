Названа доступная каждому процедура для снижения тревожности

Контрастный душ — популярная и вместе с тем доступная каждому процедура с рядом неожиданных полезных эффектов, уверяет врач-психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань. При каких именно проблемах со здоровьем контрастные ванны особенно эффективны, она раскрыла «Ленте.ру».

«Холодная вода действует как природный антидепрессант. Она вызывает выброс серотонина, норадреналина и дофамина, и тем самым воздействует на мозг: помогает снизить тревожность и улучшить память и концентрацию внимания», — заявила Штань.

Также контрастный душ, по ее словам, применяют для борьбы с хронической усталостью, эмоциональным выгоранием, неврологическими расстройствами и нарушениями сна. Не менее эффективна эта процедура для облегчения симптомов некоторых форм мигрени и вегетососудистой дистонии. Кроме того, контрастные ванны применяют при рассеянном склерозе с целью «тренировки» сосудов.

Отдельно психиатр отметила важность соблюдения этапов проведения процедуры. Для снижения тревожности она посоветовала придерживаться схемы «две минуты теплая вода — две минуты холодная». Чередовать температуры надо на протяжении 10-15 минут дважды в день. При этом первые несколько дней прохладный душ надо включать всего на несколько секунд и постепенно увеличивать длительность.

Ранее врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предостерег некоторых людей от холодного душа из-за риска инфаркта. По его словам, эта процедура опасна повышением давлении и сердечно-сосудистых заболеваниях.