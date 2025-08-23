Что делать, если высыпания продолжаются во взрослом возрасте

УЗИ малого таза позволит исключить наличие андрогенпродуцирующих образований.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-дерматолог, косметолог клиники «Люмиренс» Татьяна Егорова.

«Это не очень хорошо, когда во взрослом возрасте, после 25 лет, у женщин появляются высыпания. Это сигнал, когда нужно сходить к гинекологу и сделать УЗИ малого таза. Потому что это может быть признаком андрогенпродуцирующих образований. Может быть это какая-то киста, может быть опухоль. Женщинам в первую очередь надо начинать с похода к гинекологу. Если там всё нормально, то нужно сходить к эндокринологу, посмотреть гормоны. И, соответственно, к дерматологу тоже. Также проблему с желудочно-кишечным трактом могут вызывать высыпания, но визуально дерматолог отличает высыпания».

