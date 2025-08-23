Перечислены причины постоянной дневной сонливости

Причиной постоянной дневной сонливости может быть, как недостаток качественного ночного сна, так и некоторые заболевания, рассказали "РГ" врачи.

Чаще всего человеку постоянно хочется спать днем, если организм не успевает восстановиться за ночь, говорит психотерапевт Дмитрий Регеша. Это может быть связано с нарушенным режимом дня и ночи, плохим качеством сна, а также апноэ: когда у человека во сне происходит кратковременные остановки дыхания.

Также, по его словам, на сонливость могут влиять нехватка витаминов и минералов, особенно таких как витамин D и железо.

Нейробиолог Татьяна Смирнова в числе причин дневной сонливости назвала также сахарные пики и спады после еды, депрессию и перегрузку центральной нервной системы, побочные эффекты от некоторых лекарств.

У людей старшего возраста постоянная слабость и потребность во сне днем может быть одним из первых признаков снижения когнитивных функций, обратила внимание фельдшер и управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы" Наталья Балан.

Кроме того, отмечают врачи, клонить в сон днем может из-за малоподвижного образа жизни, сбоев в работе щитовидной железы, нарушенного обмена веществ. В любом случае, подчеркнули они, если человек регулярно чувствует себя сонливым, это повод обратить внимание на общее состояние здоровья.

Между тем, эксперт компании Business Speech по стрессоустойчивости и личной эффективности Яна Тухватуллиина добавила, что после хорошего сна и отдыха человеку легче управлять своими эмоциями и оставаться устойчивым в напряженных ситуациях. Даже лишние 15 минут сна, говорит она, могут оказать влияние на когнитивные способности и работоспособность, Хронический недосып, наоборот, приводит к рассеянности, ухудшению памяти и снижению способности принимать решения. Также качество и количество сна напрямую влияют на состояние иммунитета. А хронический недосып увеличивает риск хронических воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний.

Старший преподаватель кафедры "Физическое воспитание" Финансового университета при правительстве РФ Александр Сидоров отметил, что рекомендуемая продолжительность сна зависит от возраста и индивидуальных особенностей человека. Для взрослых оптимальное количество сна составляет около 7-9 часов в сутки.