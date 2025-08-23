Диетолог назвала лучшее время для употребления овсянки

Овсянка — универсальный продукт, который можно есть в любое время суток. Об этом сказал диетолог Эми Браунштейн.

По словам эксперта, не существует идеального времени суток для употребления овсянки. Её можно включать в рацион утром, днём и даже вечером — всё зависит от ваших целей.

Диетолог отметил, что овёс богат пребиотиками и клетчаткой, которые поддерживают здоровье кишечника. Также бета-глюканы в крупе помогают уменьшить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

Кроме того, овсянка усиливает чувство сытости, что помогает в похудении. Она замедляет усвоение углеводов, стабилизируя уровень сахара в крови. Для этих целей есть её лучше по утрам.

Овсяный белок способствует восстановлению после тренировок, а цельнозерновая овсянка перед сном может улучшить его качество, в отличие от перекусов рафинированными углеводами.