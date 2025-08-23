Как организм сигнализирует о стрессе и что поможет с ним справиться

Стресс преследует нас повсюду — на работе, учебе, в магазине и даже дома. Часто мы не придаем ему значения, пока организм не начинает сигнализировать о перегрузке. Почему опасно игнорировать стресс и как правильно его распознать, в беседе «Вечерней Москвой» рассказала доктор социологических наук, профессор, психолог сети медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Татьяна Ананьева.

Что такое стресс

По словам специалиста, стресс — это неспецифическая реакция организма на предъявляемые ему требования, которая помогает адаптироваться к сложной ситуации.

— При этом не имеет значения, положительное это событие или отрицательное. Важно, насколько сильно организм должен перестроиться, — уточнила психолог.

Причины возникновения стресса

Причины стресса могут быть самые разные, заметила специалист:

Физиологические стрессоры: жажда, боль, голод, чрезмерная физическая нагрузка, слишком высокая или низкая температура.Психологические стрессоры, которые индивидуальны для каждого человека, а также ситуации, когда стресс возникает не только из-за реальных, но и из-за воображаемых событий.

Как организм реагирует на стресс

В стрессовых ситуациях в организме блокируется выработка гормонов:

окситоцина,

дофамина,

серотонина,

эндорфинов.

— Физиологически стресс проявляется через активацию коры головного мозга: формируется очаг возбуждения — доминанта, которая подчиняет себе все мысли, эмоции и действия, — пояснила доктор.

Как организм сигнализирует о стрессе

При стрессе, по словам специалиста, человек может испытывать:

учащенное сердцебиение;

у него потеют ладони;

возникают спазмы в желудке;

сухость во рту;

затрудненное глотание;

покраснение или побледнение лица;

расширение зрачков;

повышенное давление;

напряжение мышц.

— Длительное чувство подавленности, тоска, нарушение сна и аппетита также говорят о стрессе, — подчеркнула психолог. — Интересно, что под его влиянием новые или сложные действия даются тяжелее, а привычные выполняются как обычно. В целом стресс дезорганизует поведение и нарушает привычный ритм жизни.

Как справиться со стрессом

По мнению специалиста, чтобы справиться со стрессом, важно «разрушить» сформировавшуюся доминанту или заменить ее новой, положительной.

Эффективны простые отвлекающие методы:

чтение интересной книги;

прослушивание любимой музыки;

хобби или занятия для души.

— Они помогают снизить тревожность и вернуть нервную систему в равновесие, стимулируя выработку гормонов счастья, — пояснила доктор.

Физическая активность тоже помогает нейтрализовать гормоны стресса, заметила эксперт:

бег;

ходьба;

танцы;

плавание;

работа в саду.

— Они снижают напряжение и улучшают настроение, — подчеркнула психолог.

Расслабление можно обеспечить также:

прогулками в лесу или парке;

теплой соленой ванной (пачка обычной соли на 10 литров воды);массажем;

другими приятными ритуалами заботы о себе.

Когда при стрессе стоит обратиться к специалисту

Однако если стресс затягивается, он становится хроническим, предупредила психолог. И уже тогда расслабляющие методы не помогут. Хронический стресс можно распознать по следующим признакам:

постоянная усталость;

бессонница или чрезмерная сонливость;

перепады настроения;

повышенная тревожность;

раздражительность;

снижение концентрации и памяти;

изменения в аппетите и пищевом поведении.

— Если такие симптомы сохраняются более двух недель и проявляется сразу несколько признаков, необходимо обратиться к психологу за профессиональной помощью, — добавила специалист.

