До больницы доведет: как организм сигнализирует о стрессе и что поможет с ним справиться
Стресс преследует нас повсюду — на работе, учебе, в магазине и даже дома. Часто мы не придаем ему значения, пока организм не начинает сигнализировать о перегрузке. Почему опасно игнорировать стресс и как правильно его распознать, в беседе «Вечерней Москвой» рассказала доктор социологических наук, профессор, психолог сети медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Татьяна Ананьева.
Что такое стресс
По словам специалиста, стресс — это неспецифическая реакция организма на предъявляемые ему требования, которая помогает адаптироваться к сложной ситуации.
— При этом не имеет значения, положительное это событие или отрицательное. Важно, насколько сильно организм должен перестроиться, — уточнила психолог.
Причины возникновения стресса
Причины стресса могут быть самые разные, заметила специалист:
Физиологические стрессоры: жажда, боль, голод, чрезмерная физическая нагрузка, слишком высокая или низкая температура.Психологические стрессоры, которые индивидуальны для каждого человека, а также ситуации, когда стресс возникает не только из-за реальных, но и из-за воображаемых событий.
Как организм реагирует на стресс
В стрессовых ситуациях в организме блокируется выработка гормонов:
- окситоцина,
- дофамина,
- серотонина,
- эндорфинов.
— Физиологически стресс проявляется через активацию коры головного мозга: формируется очаг возбуждения — доминанта, которая подчиняет себе все мысли, эмоции и действия, — пояснила доктор.
Как организм сигнализирует о стрессе
При стрессе, по словам специалиста, человек может испытывать:
- учащенное сердцебиение;
- у него потеют ладони;
- возникают спазмы в желудке;
- сухость во рту;
- затрудненное глотание;
- покраснение или побледнение лица;
- расширение зрачков;
- повышенное давление;
- напряжение мышц.
— Длительное чувство подавленности, тоска, нарушение сна и аппетита также говорят о стрессе, — подчеркнула психолог. — Интересно, что под его влиянием новые или сложные действия даются тяжелее, а привычные выполняются как обычно. В целом стресс дезорганизует поведение и нарушает привычный ритм жизни.
Как справиться со стрессом
По мнению специалиста, чтобы справиться со стрессом, важно «разрушить» сформировавшуюся доминанту или заменить ее новой, положительной.
Эффективны простые отвлекающие методы:
- чтение интересной книги;
- прослушивание любимой музыки;
- хобби или занятия для души.
— Они помогают снизить тревожность и вернуть нервную систему в равновесие, стимулируя выработку гормонов счастья, — пояснила доктор.
Физическая активность тоже помогает нейтрализовать гормоны стресса, заметила эксперт:
- бег;
- ходьба;
- танцы;
- плавание;
- работа в саду.
— Они снижают напряжение и улучшают настроение, — подчеркнула психолог.
Расслабление можно обеспечить также:
- прогулками в лесу или парке;
- теплой соленой ванной (пачка обычной соли на 10 литров воды);массажем;
- другими приятными ритуалами заботы о себе.
Когда при стрессе стоит обратиться к специалисту
Однако если стресс затягивается, он становится хроническим, предупредила психолог. И уже тогда расслабляющие методы не помогут. Хронический стресс можно распознать по следующим признакам:
- постоянная усталость;
- бессонница или чрезмерная сонливость;
- перепады настроения;
- повышенная тревожность;
- раздражительность;
- снижение концентрации и памяти;
- изменения в аппетите и пищевом поведении.
— Если такие симптомы сохраняются более двух недель и проявляется сразу несколько признаков, необходимо обратиться к психологу за профессиональной помощью, — добавила специалист.
